Палата по разрешению споров РФС перенесла рассмотрение дела Погребняка

"Палата по разрешению споров РФС выслушала сегодня Погребняка. Перенос на 10 апреля связан с тем, что «Динамо» попросило вызвать на заседание Дмитрия Хохлова (главный тренер «Динамо»), чтобы он дал свои пояснения", — сказал Прокопец.

Ранее сообщалось, что Погребняк и «Динамо» требуют друг у друга миллионные компенсации.