Палата по разрешению споров РФС перенесла рассмотрение дела Погребняка 

Юрист нападающего «Тосно» Павла Погребняка Михаил Прокопец заявил, что палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) перенесла рассмотрение дела футболиста против «Динамо» на 10 апреля, сообщает ТАСС.
"Палата по разрешению споров РФС выслушала сегодня Погребняка. Перенос на 10 апреля связан с тем, что «Динамо» попросило вызвать на заседание Дмитрия Хохлова (главный тренер «Динамо»), чтобы он дал свои пояснения", — сказал Прокопец.
Ранее сообщалось, что Погребняк и «Динамо» требуют друг у друга миллионные компенсации.