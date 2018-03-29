Фанаты «Урала» проведут акцию в память о жертвах пожара в Кемерово

Болельщики «Урала» проведут акцию в память о жертвах пожара в Кемерово во время матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином», сообщили «Чемпионату» в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Болельщики хозяев не будут поддерживать команду первые 10 минут игры в память о трагедии в Кемерово. Как и все игры тура, матч начнётся с минуты молчания, а все футболисты выйдут на поле в траурных повязках.

Ранее об участии в похожих акциях заявляли болельщики других клубов РФПЛ, среди которых «Спартак» и «Динамо».

Матч 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Рубин» состоится 1 апреля.