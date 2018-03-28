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Камболов перед матчем с «Уралом» тренируется по индивидуальной программе
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Камболов перед матчем с «Уралом» тренируется по индивидуальной программе 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Рубина» Руслан Камболов в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против «Урала» тренируется по индивидуальной программе, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Игрок обороны получил мышечное повреждение, находясь в расположении сборной России перед контрольной игрой с Бразилией (0:3).
В сезоне-2017/18 Камболов принял участие в 17 матчах на клубном уровне, не отметившись результативными действиями и получив 2 желтые карточки.
Матч «Урал» — «Рубин» пройдет в Екатеринбурге 1 апреля. Начало игры — 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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