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Баскетбол: БК «Новосибирск» с небольшим перевесом победил «Химки-Подмосковье»
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Баскетбол: БК «Новосибирск» с небольшим перевесом победил «Химки-Подмосковье» 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В выездном матче регулярного чемпионата российской Суперлиги БК «Новосибирск» с небольшим перевесом одержал победу над командой «Химки-Подмосковье».
Встреча завершилась счётом 66:63 в пользу новосибирских баскетболистов.
«Алексей Нестеров сделал дабл-дабл (13 очков и 10 подборов). Такое же количество очков на счету Азата Тукмакова», — комментирует победу официальная страница клуба в социальной сети «ВКонтакте».
На момент написания заметки БК «Новосибирск» находится на пятой строчке турнирной таблицы российской суперлиги.
Следующую встречу новосибирские баскетболисты проведут 31 марта. На выезде они встретятся с командой «МБА».
На прошлой неделе сибиряки одержали победу над «Уралом» (Екатеринбург). Матч закончился счётом 79:68 в пользу БК «Новосибирск».
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