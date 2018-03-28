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Юрий Чередник: «Кузбасс» может навязать борьбу казанскому «Зениту»
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Юрий Чередник: «Кузбасс» может навязать борьбу казанскому «Зениту» 

Советский спорт 1 час назад
Антон Карпухов: Очень хотелось бы, чтобы победа над «Белогорьем» помогла «Кузбассу»
«Кузбасс» всегда достаточно хорошо играет против «Зенита». «Зенит», конечно, фаворит в этой паре, но «Кузбасс» в играх с Белгородом показал, на что он способен. Главное, чтобы этот эмоциональный фон после победы над «Белогорьем» и те физические кондиции сохранились у кемеровской команды, чтобы у них хватило сил и на «Зенит», — приводит РИА «Новости» слова Чередника.
«Зенит» 31 марта примет «Кузбасс» в первом матче полуфинальной серии до двух побед. В четвертьфинале кемеровская команда одолела белгородское «Белогорье».
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