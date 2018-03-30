Петербургское «Динамо» победило «Зауралье» во втором матче 1/2 финала плей-офф ВХЛ

Санкт-петербургское «Динамо» на своем льду разгромило курганское «Зауралье» во втором матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу динамовцев. Третий матч состоится 2 апреля в Кургане.