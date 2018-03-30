Петербургское «Динамо» победило «Зауралье» во втором матче 1/2 финала плей-офф ВХЛ 

Санкт-петербургское «Динамо» на своем льду разгромило курганское «Зауралье» во втором матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в пятницу, завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (0:0, 4:1, 2:1). В составе победителей дубль оформил Илья Назаревич (на 21-й и 34-й минутах), также шайбами отметились Александр Шевченко (28), Виталий Карамнов (38), Антон Берлев (55) и Александр Кулагин (59). У гостей отличился Вячеслав Муштаев (44).
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу динамовцев. Третий матч состоится 2 апреля в Кургане.