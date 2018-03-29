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Готовятся к плей-офф: БК «Самара» разгромил «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга
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Готовятся к плей-офф: БК «Самара» разгромил «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга 

63.ru 40 минут назад
Фото: 63.ru
Самарская баскетбольная команда обыграла «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга в матче Суперлиги. Игра завершилась со счетом 91:61.
Матч прошел в Санкт-Петербурге. Спортсмены из Самары стартовали с комфортным преимуществом. К середине первой четверти отрыв от соперника составлял 9 очков, а к началу большого перерыва на табло горели неутешительные для хозяев 27:50.
— Отдохнув, БК «Самара» не расслабился, и баскетболисты продолжили дожимать питерцев. Подопечные Игоря Грачева усилиями Алексея Зозулина не давали сопернику выдохнуть. Встреча закончилась с разгромным счетом 61:91 в пользу самарцев, — рассказали в пресс-службе БК «Самара».
Лучшим в составе самарского клуба стал ветеран Алексей Зозулин. Он набрал 16 очков.
Волжане остаются в культурной столице и готовятся к последнему матчу Суперлиги с местным «Спартаком». Баскетболисты «Самары» уже стали победителями регулярного чемпионата и досрочно обеспечили себе место в плей-офф. Игры «на вылет» начнутся в региональном центре 7 и 9 апреля. Соперник самарцев определится чуть позже.
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