Вологодские баскетболистки обыграли красноярских спортсменок

Очередную победную игру провели баскетболистки команды «Чеваката». Они разгромили соперниц из Красноярского края.

Матч прошел на паркете противника. «Пчелки» сыграли против команды «Енисей-2». Вологжанки уверенно вели в счете с первых минут игры, каждый период заканчивался победой для наших спортсменок. Итоговый счет составил 47:84 в пользу команды из Вологды.

Самой результативной в этом матче была Мария Канищева. Она принесла родной команде 15 очков. 14 очков добавила Ирина Мукатаева. 12 баллов на счету Светланы Горшковой , еще 11 заработала Алина Замараева.

Следующий матч в рамках женской баскетбольной супер лиги-2 «Чеваката» проведет 29 марта. Игра состоится в Красноярском крае. Соперницами будут «Енисей-2».