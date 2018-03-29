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Вологодские баскетболистки обыграли красноярских спортсменок
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Вологодские баскетболистки обыграли красноярских спортсменок 

Вологда.рф 28 минут назад
Очередную победную игру провели баскетболистки команды «Чеваката». Они разгромили соперниц из Красноярского края.
Матч прошел на паркете противника. «Пчелки» сыграли против команды «Енисей-2». Вологжанки уверенно вели в счете с первых минут игры, каждый период заканчивался победой для наших спортсменок. Итоговый счет составил 47:84 в пользу команды из Вологды.
Самой результативной в этом матче была Мария Канищева. Она принесла родной команде 15 очков. 14 очков добавила Ирина Мукатаева. 12 баллов на счету Светланы Горшковой, еще 11 заработала Алина Замараева.
Следующий матч в рамках женской баскетбольной супер лиги-2 «Чеваката» проведет 29 марта. Игра состоится в Красноярском крае. Соперницами будут «Енисей-2».
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