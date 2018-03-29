Мыськив: цена ошибки в волейболе на снегу выше, чем в классическом и пляжном

Россиянин Тарас Мыськив в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александре Сергиенко прокомментировал победу на первом в истории чемпионате Европы по волейболу на снегу, который состоялся в Австрии. В финале Тарас и Руслан Даянов победили немцев Пауля Беккера и Йонаса Шрёдера со счётом 3:0 (14:12, 17:15, 11:9).

«Мы очень счастливы, что так сложился турнир. Нам удалось показать игру высокого качества, поэтому и результат такой хороший. Изначально нашей целью было только первое место, но во время турнира мы сумели абстрагироваться от этой мысли, полностью сконцентрировавшись на игре.

В снежный волейбол практически все спортсмены стараются играть в футбольных бутсах, чтобы имелось сцепление с поверхностью. Во-вторых, поверхность корта меняется под влиянием погоды, зачастую превращаясь в довольно жёсткую и скользкую поверхность. К середине дня площадка разбивается и превращается в снежную кашу. Третий момент — игра продолжается 3 партии до 11 очков, и цена ошибки, в отличие от пляжного и классического волейбола, здесь намного выше.

Финал был самым тяжёлым матчем. Немецкая команда оказалась довольно «чистой» в технической части игры. Это вынуждало нас с Русланом играть дисциплинированно. Мы максимально исключили невынужденные ошибки. Не думаю, что у нас в каком-то компоненте было явное превосходство, возможно, сказалось большее количество игр на снегу, нежели у наших соперников.

Мы вписали свои имена в историю спорта? Честно говоря, не знаком с таким чувством. Но в глубине души ощущаю, что мы сделали что-то хорошее и очень важное", — сказал Мыськив.