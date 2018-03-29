Ещё
Мыськив: цена ошибки в волейболе на снегу выше, чем в классическом и пляжном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мыськив: цена ошибки в волейболе на снегу выше, чем в классическом и пляжном 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Тарас Мыськив в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александре Сергиенко прокомментировал победу на первом в истории чемпионате Европы по волейболу на снегу, который состоялся в Австрии. В финале Тарас и Руслан Даянов победили немцев Пауля Беккера и Йонаса Шрёдера со счётом 3:0 (14:12, 17:15, 11:9).
«Мы очень счастливы, что так сложился турнир. Нам удалось показать игру высокого качества, поэтому и результат такой хороший. Изначально нашей целью было только первое место, но во время турнира мы сумели абстрагироваться от этой мысли, полностью сконцентрировавшись на игре.
В снежный волейбол практически все спортсмены стараются играть в футбольных бутсах, чтобы имелось сцепление с поверхностью. Во-вторых, поверхность корта меняется под влиянием погоды, зачастую превращаясь в довольно жёсткую и скользкую поверхность. К середине дня площадка разбивается и превращается в снежную кашу. Третий момент — игра продолжается 3 партии до 11 очков, и цена ошибки, в отличие от пляжного и классического волейбола, здесь намного выше.
Финал был самым тяжёлым матчем. Немецкая команда оказалась довольно «чистой» в технической части игры. Это вынуждало нас с Русланом играть дисциплинированно. Мы максимально исключили невынужденные ошибки. Не думаю, что у нас в каком-то компоненте было явное превосходство, возможно, сказалось большее количество игр на снегу, нежели у наших соперников.
Мы вписали свои имена в историю спорта? Честно говоря, не знаком с таким чувством. Но в глубине души ощущаю, что мы сделали что-то хорошее и очень важное", — сказал Мыськив.
Чемпионат.com: последние новости
«Ахмат» объяснил перенос матча со «СКА-Хабаровск» на стадион им. С. Билимханова Волейбол. Женщины. Суперлига 2017/18. Интервью с Евгенией Старцевой «Балтика» на выезде обыграла «Кубань»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю12
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред18
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ167
Футболиста сборной РФ сравнили с деревянным чурбаном3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение