Футболист «Динамо» Марков готовится к матчу против тульского «Арсенала» в общей группе

Марков перешел в московский клуб из «Тосно» в зимнее трансферное окно и в первом официальном матче за бело-голубых отметился голом с пенальти в ворота «Уфы» (1:1). Всего на счету 23-летнего форварда девять забитых мячей в текущем чемпионате России, и он занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира. Марков не попал в заявку на последний матч «Динамо» в национальном первенстве против «Краснодара» (0:0) в 22-м туре 10 марта.

"Марков должен работать сегодня в общей группе, но вопрос участия в матче — это прерогатива главного тренера", — сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что защитник сборной России Константин Рауш вернулся в расположение клуба в хороших физических кондициях. «Что касается Рауша, то он по состоянию на вчерашний день тренировался, его физическое состояние абсолютно нормальное. Федор Черных и Тони Шунич (представляют сборные Литвы и Боснии и Герцеговины соответственно — прим. ТАСС) возвращаются в клуб сегодня», — заявили в пресс-службе «Динамо».

Столичный клуб занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 24 очка после 22 матчей. Следующую игру «Динамо» проведет 31 марта на домашнем стадионе «Арена-Химки» против тульского «Арсенала».