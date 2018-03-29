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Волейбольная принцесса из Уралочки с идеальной фигурой прославилась на всю страну
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Волейбольная принцесса из Уралочки с идеальной фигурой прославилась на всю страну 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Очаровательная Валерия Сафонова получила у поклонников прозвище «принцесса волейбола» и оно подходит этой стройной красавице как нельзя лучше. В свое время девушка играла за «Уралочку», а теперь перешла в «Сахалин». Давайте полюбуемся ей вместе!
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