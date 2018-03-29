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Бурганов: игроки «Зенита» большинство матчей команды называют «час с душем»
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Бурганов: игроки «Зенита» большинство матчей команды называют «час с душем» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Директор по развитию казанского «Зенита» Адель Бурганов на форуме «Спортконнект» в Сочи рассказал об особенностях работы в клубе, который считается лучшим в мире.
«В «Зените» сложилась фантастическая команда. Сложилась не столько из-за бюджета, просто в какой-то момент в команде собрались лучшие игроки мира. Вспомните «Барселону» времён Хави, Иньесты и Месси. Казанский «Зенит» выиграл всё, и с этим не очень просто работать, как кажется. Три главные мировые звезды играют в «Зените» — Максим Михайлов, Вильфредо Леон и Мэтт Андерсон. Но условия у нас не такие, как, например, у баскетбольного ЦСКА. У «Белогорья», «Динамо-Москва» и «Локомотива» бюджет, сопоставимый с нашим. Речь идёт о $ 10-12 млн Наш бюджет в последние годы снижался на 15-20%.
Знаете, что такое «час с душем»? Именно так игроки «Зенита» называют 70% матчей, в которых участвуют. Игроки сами заявляют это в СМИ, мы с этим работаем. Половина середняков ставит на матчи с «Зенитом» вторые составы, чтобы поберечь лидеров.
Мы поняли, что бесполезно раскручивать матчи без интриги, и выделили топ-8 игр. Один раз в месяц раскручиваем матч, который нельзя пропустить. Не обязательно в этих матчах будет интрига, но мы делаем акцент на этом событии.
В итоге средняя посещаемость на топ-матчах у нас составляет 3075 человек. Рост — 22% по сравнению с топ-матчами прошлого сезона", — передаёт слова Бурганова корреспондент «Чемпионата» Юлия Иванова.
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