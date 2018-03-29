«Перт Глори» — «Сидней» — 2:3. Видеообзор матча

В матче 25-го тура А-лиги «Перт Глори» принимал на своём поле «Сидней». Встреча проходила на стадионе «Ниб» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дублем отметился бразильский нападающий Бобо, а ещё один мяч забил Адриан Межеевски . За «Перт Глори» два гола забил Адам Таггарт . Отметим, что за «Сидней» полный матч провёл 36-летний защитник Люк Уилшир, известный в России по выступлениям за московское «Динамо» и «Ахмат».

«Сидней» (58 очков) лидирует в турнирной таблице А-лиги, «Перт Глори» (29) располагается на восьмой строчке.

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