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«Перт Глори» — «Сидней» — 2:3. Видеообзор матча
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«Перт Глори» — «Сидней» — 2:3. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 49 минут назад
В матче 25-го тура А-лиги «Перт Глори» принимал на своём поле «Сидней». Встреча проходила на стадионе «Ниб» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей дублем отметился бразильский нападающий Бобо, а ещё один мяч забил Адриан Межеевски. За «Перт Глори» два гола забил Адам Таггарт. Отметим, что за «Сидней» полный матч провёл 36-летний защитник Люк Уилшир, известный в России по выступлениям за московское «Динамо» и «Ахмат».
«Сидней» (58 очков) лидирует в турнирной таблице А-лиги, «Перт Глори» (29) располагается на восьмой строчке.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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