Волейбол: ВК «Локомотив» всухую проиграл команде из Нового Уренгоя

В первом матче полуфинала чемпионата России за 5–8 места ВК «Локомотив» уступил «Факелу» (Новый Уренгой).

Встреча состоялась вчера в Новосибирске и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

«У меня нет объяснений сегодняшнему результату и тому, что происходило на площадке, в первую очередь, нежеланию играть. Для меня это неприемлемо, к сожалению, я не нахожу других слов. Будем разбираться в сложившейся ситуации», — цитирует пресс-служба клуба Пламена Константинова, главного тренера ВК «Локомотив».

Следующая игра серии состоится в Новом Уренгое 15 апреля.

« В случае счета 1:1 третий матч пройдет на площадке «Факела» 16 апреля», — резюмирует пресс-служба.

Две недели назад ВК «Локомотив» на домашней площадке встретился с командой «Динамо». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу волейболистов «Динамо».