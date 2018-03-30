Роналду повредил колено во время тренировки «Реала»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду повредил колено во время тренировки команды в преддверии матча 30-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом».

Во время одного из упражнений португалец неудачно потянулся за мячом и схватился за левое колено.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Королевского клуба» собирается предоставить Роналду отдых в матче с «Лас-Пальмасом», чтобы игрок имел возможность подготовиться к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 3 апреля в Турине.