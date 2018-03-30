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Роналду повредил колено во время тренировки «Реала»
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Роналду повредил колено во время тренировки «Реала» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду повредил колено во время тренировки команды в преддверии матча 30-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом».
Во время одного из упражнений португалец неудачно потянулся за мячом и схватился за левое колено.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Королевского клуба» собирается предоставить Роналду отдых в матче с «Лас-Пальмасом», чтобы игрок имел возможность подготовиться к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 3 апреля в Турине.
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