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Клопп: «Ливерпулю» одинаково важны игры с «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити»
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Клопп: «Ливерпулю» одинаково важны игры с «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что главной целью команды в этом сезоне является попадание в Лигу чемпионов. Наставник выразил мнение, что предстоящие матчи с «Кристал Пэлас» в АПЛ (31 марта) и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (4 апреля) одинаково важны.
«У футболистов и тренеров «Ливерпуля» цела одна — как минимум попасть в Лигу чемпионов. Оба следующих матча нашей команды будут связаны с Лигой чемпионов: один — с нынешним сезоном этого турнира, другой — со следующим. Обе игры одинаково важны», — сказал Клопп на пресс-конференции.
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