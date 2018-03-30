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Вратарь «Уфы» Шелия: «Этот „Зенит“ можно обыгрывать»
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Вратарь «Уфы» Шелия: «Этот „Зенит“ можно обыгрывать» 

SPORT24.ru 57 минут назад
Вратарь «Уфы» Гиорги Шелия поделился ожиданиями от домашнего матча 24-го тура РФПЛ с ”Зенитом”, который состоится 1 апреля и начнется в 16:30 мск.
”Все понимают, что будет тяжелая игра. И все понимают, что этот «Зенит» можно обыгрывать, особенно дома. Думаю, это реально. Пусть приходит побольше болельщиков, тогда у нас будет больше сил для победы. Ждем болельщиков и горячую поддержку”, — сказал Шелия в эфире ”Русского радио”.
”Зенит” не выигрывает и не забивает в чемпионате России на протяжении трех матчей.
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