Вратарь «Уфы» Шелия: «Этот „Зенит“ можно обыгрывать»

Вратарь «Уфы» Гиорги Шелия поделился ожиданиями от домашнего матча 24-го тура РФПЛ с ”Зенитом” , который состоится 1 апреля и начнется в 16:30 мск.

”Все понимают, что будет тяжелая игра. И все понимают, что этот «Зенит» можно обыгрывать, особенно дома. Думаю, это реально. Пусть приходит побольше болельщиков, тогда у нас будет больше сил для победы. Ждем болельщиков и горячую поддержку”, — сказал Шелия в эфире ” Русского радио ”.

”Зенит” не выигрывает и не забивает в чемпионате России на протяжении трех матчей.