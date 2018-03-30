Ещё
«Уралочка» лишилась шансов на победу в чемпионате России
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Уралочка» лишилась шансов на победу в чемпионате России 

Уралинформбюро 26 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Казань взять не удалось.
Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» выбыл из числа претендентов на победу в чемпионате России. В полуфинальной серии свердловчанки уступили казанскому «Динамо», передает "Уралинформбюро".
В конце прошлой недели «Уралочка» со счетом 0:3 (23:25, 14:25, 17:25) проиграла «Динамо» в Казани. 29 марта свердловские волейболистки капитулировали дома — встреча, проходившая в Нижнем Тагиле, завершилась с тем же счетом 0:3 (13:25, 18:25, 22:25).
"Настраивались серьезно, подготовка велась активная, но мы не смогли на площадке показать борьбу ни в 1-й, ни во 2-й партиях. Спортсмены должны выкладываться на 110%, но сегодня этого не произошло. Мячи падали просто так, взгляды в пол, борьба провалена. Мне это не понятно, объяснить не могу", — посетовал после матча главный тренер «Уралочки» Николай Карполь.
В серии за бронзовые медали свердловскому клубу будет противостоять либо московское «Динамо», либо красноярский «Енисей». Соперник определится вечером 30 марта, когда команды сыграют второй матч. Пока что в этой паре полуфиналистов лидирует столичный клуб.
Уралинформбюро: последние новости
Кубок Ельцина меняет статус Жилье фигуристки Загитовой обескуражило журналистов и фанатов (ВИДЕО) Чемпионка мира по плаванию Ефимова угодила в полицию Лос-Анджелеса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет20
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России17
Хоккей оказался смертельно опасным для болельщиков5
Уткин назвал Дзюбу дураком5
Медведева нашла новую работу8
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение