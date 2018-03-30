Палата по разрешению споров перенесла решение по делу Погребняка на 10 апреля 

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) проведет следующее заседание по трудовому спору между «Динамо» и бывшим нападающим сборной России Павлом Погребняком 10 апреля, сообщил «СЭ» юрист футболиста Михаил Прокопец.
— Палата по разрешению споров сегодня выслушала Погребняка. Перенос на 10 апреля связан исключительно с тем, что «Динамо» попросило вызвать на заседание Дмитрия Хохлова (главный тренер команды. — Прим. «СЭ»), чтобы он дал свои пояснения, — сказал Прокопец.
"Динамо" расторгло контракт с 34-летним Погребняком в январе в одностороннем порядке, после чего игрок пожал жалобу с требованием компенсации в Палату по разрешению споров РФС. В феврале форвард подписал контракт с «Тосно». (Илья АНДРЕЕВ)