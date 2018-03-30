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Глушков принёс победу «Локомотиву» в молодёжном первенстве
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Глушков принёс победу «Локомотиву» в молодёжном первенстве 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 30 марта, в Перми состоялся матч 24-го тура молодёжного первенства России, в котором «Амкар» на своём поле принимал «Локомотив».
Встреча завершилась победой московской команды, которая смогла забить решающий мяч в концовке встречи. В первом тайме счёт открыл защитник гостей Андрей Шигорев, а восстановить равновесие пермякам удалось на 65-й минуте — отличился Степан Останин.
Победу «Локомотиву» принёс полузащитник Никита Глушков, который забил победный мяч на 81-й минуте. Москвичи после 24 туров занимают в таблице четвёртое место, а «Амкар» — 12-е.
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