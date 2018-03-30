Глушков принёс победу «Локомотиву» в молодёжном первенстве

Сегодня, 30 марта, в Перми состоялся матч 24-го тура молодёжного первенства России, в котором «Амкар» на своём поле принимал «Локомотив».

Встреча завершилась победой московской команды, которая смогла забить решающий мяч в концовке встречи. В первом тайме счёт открыл защитник гостей Андрей Шигорев , а восстановить равновесие пермякам удалось на 65-й минуте — отличился Степан Останин.