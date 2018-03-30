«Динамо» разгромило «Арсенал» в молодёжном первенстве

Сегодня состоялось два матча 24-го тура молодёжного первенства России. «Динамо» на своём поле разгромило тульский «Арсенал», забив в ворота соперника шесть безответных мячей.