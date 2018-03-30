«Динамо» разгромило «Арсенал» в молодёжном первенстве 

Сегодня состоялось два матча 24-го тура молодёжного первенства России. «Динамо» на своём поле разгромило тульский «Арсенал», забив в ворота соперника шесть безответных мячей.
В составе бело-голубых голы забили Кирилл Бурыкин, Виктор Демьянов, Сергей Слепов, Илья Панин и Михаил Агеев (дважды). Победа приблизила «Динамо» к идущему на втором месте ЦСКА, у которого есть матч в запасе.
В другой встрече «Спартак» на своём поле обыграл «Тосно». У красно-белых мячи забили Павел Лелюхин и Максим Сазонов, а у гостей — Юрий Ярцев. Московская команда занимает в таблице пятую позицию, а «Тосно» — 11-ю.