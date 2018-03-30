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Козлов: у «Дины» лишь несколько «живых» игроков. Вот они и вышли
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Козлов: у «Дины» лишь несколько «живых» игроков. Вот они и вышли 

Чемпионат.com 1 час назад
Президент ИСК «Дина» Сергей Козлов прокомментировал остановку матча Суперлиги против «Сибиряка» на 3-й минуте (0:4) из-за нехватки игроков.
«Получилось так, что наши юноши играли в Нижнем Новгороде во всероссийском чемпионате всю неделю. АМФР не разрешила их задействовать в этом матче, а оставшихся, «живых» игроков было всего несколько.
Вот они и вышли, а в процессе один футболист получил травму, поэтому матч приостановили. Тяжело же играть в усечённом составе.
Что грозит команде, я не знаю. Решение будет принимать КДК. Мы выставили тех игроков, которых могли. Надеемся, что ребята к следующему матчу поправятся.
Все будет нормально! Главное, чтобы все были здоровы", — сказал Козлов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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