Козлов: у «Дины» лишь несколько «живых» игроков. Вот они и вышли

Президент ИСК «Дина» Сергей Козлов прокомментировал остановку матча Суперлиги против «Сибиряка» на 3-й минуте (0:4) из-за нехватки игроков.

«Получилось так, что наши юноши играли в Нижнем Новгороде во всероссийском чемпионате всю неделю. АМФР не разрешила их задействовать в этом матче, а оставшихся, «живых» игроков было всего несколько.

Вот они и вышли, а в процессе один футболист получил травму, поэтому матч приостановили. Тяжело же играть в усечённом составе.

Что грозит команде, я не знаю. Решение будет принимать КДК. Мы выставили тех игроков, которых могли. Надеемся, что ребята к следующему матчу поправятся.