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Кришито: верю, что «Зенит» выиграет восемь последних матчей
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Кришито: верю, что «Зенит» выиграет восемь последних матчей 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Капитан «Зенита» Доменико Кришито рассказал о настрое команды перед завершающим отрезком сезона.
«Хочу признать, что у нас сейчас не очень простой период, но вы, болельщики, те люди, которые помогут нам его преодолеть. Мы надеемся на вашу поддержу. Если вы будете поддерживать нас так, как на матчах, то всё мы преодолеем. Будучи капитаном, хочу вас заверить, что мои коллеги, все кто есть в «Зените», будут делать всё, чтобы мы выиграли и в конце сезона оказались на максимально высокой позиции в турнирной таблице.
До конца чемпионата остается восемь матчей, нас ждут непростые игры. Ничего не потеряно, хоть отставание и большое. Но шансы есть. Если мы с вашей помощью сыграем хорошо, то сможет отпраздновать этот сезон, как успешный. Хочу заверить, мы все будем выкладываться на сто процентов.
Мы знали в начале сезона, что столкнёмся с подобной ситуаций, потому что команда сильно обновилась, пришло много молодых игроков, которым нужно время. Верю, что мы выиграем все эти восемь матчей», — передаёт слова Кришито корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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