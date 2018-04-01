«Ювентус» обыграл «Милан» в центральном матче тура чемпионата Италии

В центральном матче 30 тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» на своем поле принимал одного из извечных соперников — «Милан». Подопечные Массимилиано Аллегри одержали победу со счетом 3:1 благодаря голам Пауло Дибалы Хуана Куадрадо и сами Хедиры.

Примечательно, что единственный гол «россонери» забил бывший игрок «Юве» Леонардо Бонуччи , который перебрался в Милан в начале текущего сезона. При этом игрок решил отпраздновать свой гол, несмотря на проведенные в составе туринцев семь лет. Как правило, игроки в таких ситуациях предпочитают воздерживаться от празднования голов в знак уважения своего предыдущего клуба.

Теперь в активе «старой синьоры» 78 очков, а отрыв от следующего вторым «Наполи» увеличился до четырех баллов, поскольку неаполитанцы в этом туре на выезде не смогли одержать победу над «Сассуоло» — 1:1. На их счету 74 балла. У идущего шестым «Милана» 50 очков.