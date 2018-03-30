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Штёгер: «Боруссия» Д старается стать клубом номер два в Германии после «Баварии»
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Штёгер: «Боруссия» Д старается стать клубом номер два в Германии после «Баварии» 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штёгер рассказал, с каким настроем его команда подходит к гостевому матчу 28-го тура Бундеслиги с «Баварией». «Мы не планируем позволить сопернику праздновать победу над нами. Постараемся сделать всё возможное. Прогнозы на матч довольно чёткие. „Бавария“ — лучший клуб в лиге, но мы постараемся стать клубом номер два. На данный момент „Боруссия“ не добилась такого успеха, однако мы стараемся делать всё возможное», — сказал Штёгер на пресс-конференции.
Матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд состоится 31 марта в Мюнхене.
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