Команда Витселя проиграла третий матч подряд в чемпионате Китая

«Гуанчжоу Эвергранд» одержал победу над «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в выездном матче 4-го тура чемпионата Китая — 1:0. На 15-й минуте счёт мог открыть нападающий «Гуанчжоу Эвергранд» Рикардо Гуларт , но бразильцу не удалось реализовать пенальти. На 51-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления другого бразильца — Дугласа Алана , но это не помешало команде Фабио Каннаваро выйти вперёд и удержать преимущество. Единственный гол на 55-й минуте забил Гао Линь. Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель провёл на поле 85 минут в составе «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Гуанчжоу Эвергранд» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. «Тяньцзинь Цюаньцзянь», проигравший третий матч подряд, идёт на 11-й строчке с 3 очками.