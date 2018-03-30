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Команда Витселя проиграла третий матч подряд в чемпионате Китая
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Команда Витселя проиграла третий матч подряд в чемпионате Китая 

Чемпионат.com 1 час назад
«Гуанчжоу Эвергранд» одержал победу над «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в выездном матче 4-го тура чемпионата Китая — 1:0. На 15-й минуте счёт мог открыть нападающий «Гуанчжоу Эвергранд» Рикардо Гуларт, но бразильцу не удалось реализовать пенальти. На 51-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления другого бразильца — Дугласа Алана, но это не помешало команде Фабио Каннаваро выйти вперёд и удержать преимущество. Единственный гол на 55-й минуте забил Гао Линь. Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель провёл на поле 85 минут в составе «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
«Гуанчжоу Эвергранд» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков. «Тяньцзинь Цюаньцзянь», проигравший третий матч подряд, идёт на 11-й строчке с 3 очками.
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