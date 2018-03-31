Д. Билялетдинов, пропустивший месяц из-за травмы, готов вернуться на поле

Как стало известно «Чемпионату», российский полузащитник «Тракая» Динияр Билялетдинов восстановился от травмы и готов помочь своей команде уже сегодня, 31 марта, в матче 5-го тура чемпионата Литвы с действующим чемпионом страны клубом «Судува».

33-летний футболист из-за травмы приводящей мышцы пропустил последний месяц, однако три дня назад вернулся к тренировкам.

В нынешнем сезоне чемпионата Литвы Билялетдинов провёл один матч. В его активе в общей сложности семь голов в десяти играх в составе «Тракая».

«Тракай» (8 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Литвы, «Судува» (10) занимает первую строчку.