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Д. Билялетдинов, пропустивший месяц из-за травмы, готов вернуться на поле
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Д. Билялетдинов, пропустивший месяц из-за травмы, готов вернуться на поле 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Как стало известно «Чемпионату», российский полузащитник «Тракая» Динияр Билялетдинов восстановился от травмы и готов помочь своей команде уже сегодня, 31 марта, в матче 5-го тура чемпионата Литвы с действующим чемпионом страны клубом «Судува».
33-летний футболист из-за травмы приводящей мышцы пропустил последний месяц, однако три дня назад вернулся к тренировкам.
В нынешнем сезоне чемпионата Литвы Билялетдинов провёл один матч. В его активе в общей сложности семь голов в десяти играх в составе «Тракая».
«Тракай» (8 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Литвы, «Судува» (10) занимает первую строчку.
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