«Енисей» проиграл дома «Кубани»

«Енисей» проиграл «Кубани» (0:2) в матче 30-го тура ФНЛ на «Енисей-арене» в Красноярске.

Голы у гостей забили Айзат Байрыев и Алексей Гай . Для лидера турнира это поражение стало вторым подряд. В предыдущем туре команда Дмитрия Аленичева проиграла «Ротору».

Теперь у «Оренбурга» и «Крыльев Советов» есть шанс сократить отставание от «Енисея» до одного очка.

В других матчах «Сибирь» нанесла поражение «Химкам» (2:0) благодаря дублю форварда Максима Житнева , а «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Шинник» голов друг другу не забили.

«Сибирь» набрала 47 очков и опередила «Динамо».

30-й тур «Енисей» (Красноярск) — «Кубань» (Краснодар) — 0:2 (0:0)

Голы: Байрыев, 47. Гай, 72.

«Сибирь» (Новосибирск) — «Химки» (Московская область) — 2:0 (1:0)

Голы: Житнев, 18, с пенальти, 74.

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Шинник» (Ярославль) — 0:0