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«Енисей» проиграл дома «Кубани»
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«Енисей» проиграл дома «Кубани» 

Советский спорт 1 час назад
«Енисей» проиграл «Кубани» (0:2) в матче 30-го тура ФНЛ на «Енисей-арене» в Красноярске.
Голы у гостей забили Айзат Байрыев и Алексей Гай. Для лидера турнира это поражение стало вторым подряд. В предыдущем туре команда Дмитрия Аленичева проиграла «Ротору».
Теперь у «Оренбурга» и «Крыльев Советов» есть шанс сократить отставание от «Енисея» до одного очка.
В других матчах «Сибирь» нанесла поражение «Химкам» (2:0) благодаря дублю форварда Максима Житнева, а «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Шинник» голов друг другу не забили.
«Сибирь» набрала 47 очков и опередила «Динамо».
30-й тур  «Енисей» (Красноярск) — «Кубань» (Краснодар) — 0:2 (0:0)
Голы: Байрыев, 47. Гай, 72.
«Сибирь» (Новосибирск) — «Химки» (Московская область) — 2:0 (1:0)
Голы: Житнев, 18, с пенальти, 74.
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Шинник» (Ярославль) — 0:0
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