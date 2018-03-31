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Хохлов: у Рауша на сборах из 10 навесов 9 доходили до адресата
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Хохлов: у Рауша на сборах из 10 навесов 9 доходили до адресата 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча с тульским «Арсеналом» (2:1) в 24-м туре РФПЛ.
«На мой взгляд, игра была разбита на отрезки. Начали игру неплохо, взяли её под свой контроль. Подходы были, но не могли поставить завершающую точку. Грубая ошибка испортила наш игровой рисунок. Хорошо, что вернулись в игру и забили два мяча.
Теттеха брали как опорного полузащитника, неплохо начинающего атаки. Потихоньку встраиваем его в игру. Заменили его, потому что нам нужно было усиливать игру, добавить атакующей мощи.
Страшный отрезок «Динамо»? Держали в уме грядущие матчи, но думали только об «Арсенале». Сейчас будет время до ЦСКА.
Марков будет тренироваться в полную силу, хорошо, что без травм вернулись наши сборники.
Мы не просим Рауша только навешивать. Если в штрафной есть хорошая поддержка, значит, нужно навешивать. Почему у него не получается в матчах? Здесь какой-то парадокс. На сборах из 10 навесов 9 доходили до адресата, на тренировках это тоже работало», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
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