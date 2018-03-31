Ещё
Януш Гол: не знаю, насколько справедлив был перенос матча с «Локомотивом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Януш Гол: не знаю, насколько справедлив был перенос матча с «Локомотивом» 

Чемпионат.com 28 минут назад
Полузащитник «Амкара» Януш Гол подвёл итоги матча 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:2).
«Мы сыграли тяжелый первый тайм, но неплохо контратаковали. Жаль, не забили. Но во втором тайме использовали свои моменты и выиграли.
Не знаю, насколько справедлив был такой перенос матча. Игроки со своей стороны сделали все, чтобы выиграть. Эти три очка были нам очень нужны. Надеюсь, мы продолжим выигрывать. Мы работали, и результат пришёл. Стадион здесь хороший, как и поле.
Тренер сделал то, что надо было в перерыве. Чуть-чуть нас встряхнул в раздевалке, поэтому на второй тайм мы вышли увереннее. После пропущенного пенальти верили всей командой, что сможем отыграться и взять если не победу, то хотя бы ничью.
Для нас эти очки были очень нужны, поэтому скамейка очень радовалась после свистка. Сейчас мы не очень хорошо выступаем в чемпионате, но делаем все, чтобы стало лучше», — передаёт слова Гола корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Чемпионат.com: последние новости
«Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя в Грозном Божович: «Арсенал» должен дать шанс Новосельцеву, для этого его и брали Эксперты: Дзюба не сумеет забить гол в игре «Динамо» — «Арсенал» (Тула)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Амкар» обыграл «Локомотив»1
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
В «Зените» пообещали «всех рвать»4
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение