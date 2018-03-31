Януш Гол: не знаю, насколько справедлив был перенос матча с «Локомотивом»

Полузащитник «Амкара» Януш Гол подвёл итоги матча 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:2).

«Мы сыграли тяжелый первый тайм, но неплохо контратаковали. Жаль, не забили. Но во втором тайме использовали свои моменты и выиграли.

Не знаю, насколько справедлив был такой перенос матча. Игроки со своей стороны сделали все, чтобы выиграть. Эти три очка были нам очень нужны. Надеюсь, мы продолжим выигрывать. Мы работали, и результат пришёл. Стадион здесь хороший, как и поле.

Тренер сделал то, что надо было в перерыве. Чуть-чуть нас встряхнул в раздевалке, поэтому на второй тайм мы вышли увереннее. После пропущенного пенальти верили всей командой, что сможем отыграться и взять если не победу, то хотя бы ничью.