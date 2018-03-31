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Шунин: «Динамо» сегодня терпело. Нам удалось выровнять игру и победить
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Шунин: «Динамо» сегодня терпело. Нам удалось выровнять игру и победить 

Чемпионат.com 1 час назад
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал домашнюю победу в матче 24-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:1).
«Сегодня был непростой матч, и эти три очка очень важны для нас. Мы хорошо играли. Что касается эпизода с пропущенным голом, то мне сложно сказать. Я не совсем понял, как это произошло. Нужно посмотреть повтор этого момента. Была подача, Дзюба остался один и пробил в дальний угол. Не могу вспомнить, как всё получилось.
Не буду выделять кого-то одного, хочу отметить всю команду. Мы сегодня терпели. Так получилось, что проигрывали, но выровняли игру и победили. Мы завоевали три очка, и это заслуга всей команды», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Марианна Багдасарова.
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