Черных: у «Динамо» тяжёлый график, и уже надо настраиваться на другие игры

Полузащитник московского «Динамо» Фёдор Черных прокомментировал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 24-го тура РФПЛ.

«Когда пропустили от «Арсенала», было неожиданно. Это стало нагнетать. Играли очень неплохо, а тут — какая-то непонятка. Было странно, что пропустили. Это было не по игре, а из-за наших ошибок.

Хорошо, что смогли отыграться, забить второй гол. Сегодня празднуем победу. «Динамо» переместилось на 10-е место? Радует, что мы поднялись выше в таблице, но мы помним, какой у нас тяжёлый график, и уже надо забывать этот матч и настраиваться на другие игры, потому что очки нам очень нужны.