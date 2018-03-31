«Бешикташ» с Вагнером Лав и Джанером победил «Аланьяспор»

«Бешикташ» обыграл «Аланьяспор» в матче 27-го тура чемпионата Турции. Стамбульцы вышли на второе место в турнирной таблице. В их составе полный матч провел бывший хавбек ЦСКА Джанер Эркин, а другой экс-игрок армейцев — форвард Вагнер Лав — вышел на замену.

В другой игре «Малатьяспор» разгромил «Генчлербирлиги». За гостей в стартовом составе вышел экс-форвард «Локомотива» Петар Шкулетич , отметившийся голевым пасом.

Еще в одной встрече «Антальяспор» взял верх над «Бурсаспором» — 2:0. За клуб из Антальи сыграли бывшие футболисты «Локо» — Шарлес и Майкон. Последний открыл счет в матче. За гостей на поле появился экс-форвард «Ахмата» Богдан Станку.

Чемпионат Турции

Суперлига

27-й тур "Бешикташ" — «Аланьяспор» — 1:0 (1:0)

Гол: Талиска, 29.

"Малатьяспор" — «Генчлербирлиги» — 4:1 (1:1)

Голы: Сессеньон, 9 (0:1). Кара, 33 (1:1). Перейра, 70 (2:1). Жилберту, 81 (3:1). Жилберту, 90+2 (4:1).

"Антальяспор" — «Бурсаспор» — 2:0 (1:0)

Голы: Майкон, 30 (1:0). Кадах, 72 (2:0).