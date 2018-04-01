Московский ФК «Спартак‑2» сыграл вничью с «Олимпийцем» в домашнем матче 

Футболисты московского «Спартака-2» сыграли дома вничью с нижегородским «Олимпийцем» в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сумев отыграться со счета 0:2 в меньшинстве, сообщает РИА Новости.
Встреча, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 2:2. У гостей отличились Анатолий Нежелев (15-я минута) и Виктор Сергеев (41), а хозяева отыгрались после голов Артема Мамина (50) и Сильвануса Нимели (67). Красно-белые играли в меньшинстве с 20-й минуты после удаления Зелимхана Бакаева (20)», — говорится в сообщении.
Матч начался с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове 25 марта. Футболисты провели игру с траурными повязками на рукавах.
«Спартак-2» набрал 35 очков и идет на 13-м месте в таблице ФНЛ, «Олимпиец» с 34 очками занимает 14-ю строчку.