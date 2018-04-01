Московский ФК «Спартак‑2» сыграл вничью с «Олимпийцем» в домашнем матче

Футболисты московского «Спартака-2» сыграли дома вничью с нижегородским «Олимпийцем» в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сумев отыграться со счета 0:2 в меньшинстве, сообщает РИА Новости

Матч начался с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове 25 марта. Футболисты провели игру с траурными повязками на рукавах.

«Спартак-2» набрал 35 очков и идет на 13-м месте в таблице ФНЛ, «Олимпиец» с 34 очками занимает 14-ю строчку.