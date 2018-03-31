Алексей Остапенко: «Динамо» играло грязно

Московское «Динамо» дома проиграло питерскому «Зениту»

«Нам чуть-чуть не хватило для победы. Петербургский «Зенит» — довольно грозный противник, хорошая команда с силовой игрой. Мы допустили много своих ошибок, мы играли грязно — что на блоке, что на подаче. В концовке мы ошибались в нужных элементах. Мы их смазали. Теперь будем бороться в Питере», — приводит РИА «Новости» слова Остапенко

В субботу в Москве «Динамо» проиграло «Зениту» со счетом 2-3 в первом матче полуфинальной серии. Вторая игра серии до двух побед состоится 6 апреля в Санкт-Петербурге.