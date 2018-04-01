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«Спартак-2» сыграл вничью с «Олимпийцем» в матче 30-го тура ФНЛ
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«Спартак-2» сыграл вничью с «Олимпийцем» в матче 30-го тура ФНЛ 

Москва24 18 минут назад
Фото: Москва24
Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:2. Среди игроков «Олимпийца» отличились Анатолий Нежелев и Виктор Сергеев, забившие голы на 15-й и 41-й минутах матча. Отыграться хозяевам позволили голы Артема Мамина (50-я минута) и Сильвануса Нимели (67-я минута). При этом после удаления Зелимхана Бакаева на 20-й минуте встречи московский клуб играл в меньшинстве.
Перед началом матча его участники почтили минутой молчания память погибших при пожаре в Кемерове. Кроме того, эту встречу игроки провели с траурными повязками на рукавах.
После матча «Спартак-2» набрал 35 очков и сейчас занимает 13-е место в таблице ФНЛ, «Олимпиец» же расположился на 14-й строчке с 34 очками.
Ранее сообщалось, что 31 марта московский "Спартак" одержал победу над «Тосно» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
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