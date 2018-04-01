«Спартак-2» сыграл вничью с «Олимпийцем» в матче 30-го тура ФНЛ

Перед началом матча его участники почтили минутой молчания память погибших при пожаре в Кемерове. Кроме того, эту встречу игроки провели с траурными повязками на рукавах.

После матча «Спартак-2» набрал 35 очков и сейчас занимает 13-е место в таблице ФНЛ, «Олимпиец» же расположился на 14-й строчке с 34 очками.