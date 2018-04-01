«Краснодар» не смог победить в третьем матче подряд

В матче 24 тура чемпионата России «Краснодар» в родных стенах не смог переиграть одного из аутсайдеров — махачкалинский «Анжи». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, при этом свой гол гости из Дагестана забили на последней добавленной минуте.

Эта игра стала для «Краснодара» третьей подряд, в которой подопечные Игоря Шалимова не могут добиться победы.

Напомним, ранее в рамках 24 тура чемпионата России московский «Спартак» победил «Тосно», а «Локомотив» проиграл пермскому «Амкару».