«Приморочка» в гостях дважды выиграла нижегородскую «Спарту»

В прошедшие выходные волейбольный клуб «Приморочка» в двух матча обыграла команду «Спарта» из Нижнего Новгорода, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу клуба.

В субботу, 31 марта, состоялся первый матч 19 тура, где приморская команда обыграла хозяев со счетом 3:0. Самыми результативными игроками стали Марина Бондарева — 11 очков в составе «Приморочки» и Ангелина Емелина из команды «Спарта» — 13 очков.