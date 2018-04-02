«Приморочка» в гостях дважды выиграла нижегородскую «Спарту» 

В прошедшие выходные волейбольный клуб «Приморочка» в двух матча обыграла команду «Спарта» из Нижнего Новгорода, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу клуба.
В субботу, 31 марта, состоялся первый матч 19 тура, где приморская команда обыграла хозяев со счетом 3:0. Самыми результативными игроками стали Марина Бондарева — 11 очков в составе «Приморочки» и Ангелина Емелина из команды «Спарта» — 13 очков.
В воскресенье, 1 апреля, матч продлился до пяти сетов. При этом первый сет остался за хозяйками, однако в последующих партиях приморские девушки собрались и вырвали победу у «Спарты». Самой результативной спортсменкой матча стала Ольга Ефимова — 19 очков.