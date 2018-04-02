Курская «Инвента» в Оренбурге дала бой «Надежде», но всё же проиграла

В воскресенье в заключительном матче предварительного этапа чемпионата России в женской Премьер-лиге её дебютант — курская «Инвента» — в Оренбурге в упорной борьбе уступила бронзовому призёру минувшего чемпионата — местной «Надежде» — 61:72 Первая четверть прошла в равной борьбе, и за две минуты до перерыва после точного броска Юлии Козик курянки вышли вперёд — 13:14. Однако дальний точный бросок позволил «Надежде» закончить период с двухочковым перевесом в свою пользу — 16:14. Во втором периоде оренбургская команда выдала отрезок — 8:0 и вела к большому перерыву девять очков — 37:28. В третьем периоде «Инвента» почти достала соперниц, но в концовке «Надежда» сумела увеличить разницу до шести очков — 53:47. В заключительной четверти погоня продолжилась, и в начале 36-й минуты Евгения Фролкина точным попаданием из-за шестиметровой дуги выводит «Инвенту» вперёд — 58:59. Однако концовка встречи лучше удалась «Надежде», которая в итоге победила — 72:61.

У победительниц самыми полезными игроками в этой встрече стали Эмма Кэннон (17 очков + 14 подборов + 0 результативных передач) и Брионна Алейн Джонс (14+15+1), у проигравших — Евгения Фролкина (14+1+0) и Анна Буровая (13+6+4).

По итогам предварительного этапа, на котором каждая из команд сыграла по 20 матчей, турнирное положение обрело такой вид: « УГМК » (Екатеринбург) — 39 очков, «Динамо» (Курск) — 39, «Надежда» (Оренбургская область) — 34, «Енисей» (Красноярский край) — 30, «Спарта энд К» (Видное) — 30, «Казаночка» (Казань) — 29, «МБА» (Москва) — 29, «Инвента» (Курск) — 27, «Динамо» (Москва) — 26, «Динамо» (Новосибирская область) — 26, «Спартак» (Ногинск) — 21. При равенстве очков «УГМК» имеет преимущество над курским «Динамо», «Енисей» над «Спартой энд К» и «Казаночка» над «МБА» по результатам личных встреч этих команд.

Борьбу за награды на втором этапе по системе «плей-офф» продолжат восемь лучших клубов, среди которых и оба курских. В 1/4 финала «плей-офф» в сериях до двух побед встречаются: «УГМК» — «Инвента», «Динамо» (Курск) — «МБА», «Надежда» — «Казаночка», «Енисей» — «Спарта энд К». Первые матчи пройдут 1 апреля на площадках команд, указанных вторыми. Вторые и, если потребуется, третьи матчи состоятся на площадках их соперников, соответственно, 4 и 5 апреля. Первый матч между «Инвентой» и «УГМК» начнётся 1 апреля в спортивно-концертном комплексе в 16.00. А второй и, если потребуется, третий матчи «Динамо» (Курск) — «МБА» пройдут там же 4 и 5 апреля и будут начинаться в 19.00.

Олег Столбецов