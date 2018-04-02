«Краснодар» уволил тренера

Российский футбольный клуб «Краснодар» уволил главного тренера Игоря Шалимова , сообщает «Чемпионат».

Соответствующее решение сегодня приняло руководство команды. Отмечается, что новый тренер «Краснодара» будет назначен в течение ближайших дней. Руководство клуба выразило Шалимову благодарность за проделанную работу и пожелало успехов в будущем.

Игорь Шалимов был наставником футболистов «Краснодара» с сентября 2016 года. Тренер руководил командой в 66 официальных матчах, в 30-и из которых привел ее к победе, 19 свел вничью, а 17 проиграл.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял четвертое место в чемпионате России, а за четыре тура до конца нынешнего располагается на пятом. Накануне команда дома сыграла вничью с махачкалинским «Анжи», занимающим 14-е место.