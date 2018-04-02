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Джанлуиджи Буффон: «Реал» — лучшая команда мира, но «Ювентус» тоже умеет выигрывать"
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Джанлуиджи Буффон: «Реал» — лучшая команда мира, но «Ювентус» тоже умеет выигрывать" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признает, что "Реал" лучшая команда мира. При этом он отметил, что «Ювентус» будет сражаться до последних минут в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридцев.
— Как победить «Реал»? Мы будем использовать наши лучшие стороны на поле. Это пытается сделать тренер, — цитирует Football Italia Буффона. — Мы знаем, как играть против команд такого уровня.
"Реал" — лучшая команда, чем"Ювентус". Это говорю не я, об этом говорит история, статистика, их послужной список… Они — лучшая команда в мире, даже с запасом. Кто-то в этом сомневается? 3 победы в Лиге чемпионов за последние четыре года говорят сами за себя.
Выиграть Лигу чемпионов — наша мечта, хотя это и будет очень сложно. «Реал» сильнее, но «Ювентус» должен быть амбициозным. Мы умеем выигрывать трофеи, и наша цель — биться до последних минут.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 3 апреля в Турине. Начало — в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры. ​
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