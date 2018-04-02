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Минский хоккейный клуб «Динамо» продлил контракт с главным тренером Дуайером
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Минский хоккейный клуб «Динамо» продлил контракт с главным тренером Дуайером 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 2 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Минска продлил контракт с главным тренером Горди Дуайером. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с канадским специалистом рассчитано на один год.
"Безусловно, у нас были и другие кандидатуры, помимо Горди, но именно он был для нас в приоритете, — прокомментировал заключение контракта с Дуайером генеральный директор «Динамо» Анатолий Курилец. — Проанализировав итоги прошлого сезона, пришли к выводу, что тренерский штаб сделал все или почти все возможное, чтобы команда выполнила поставленные перед ней задачи. Где-то получалось, где-то нет, но работа была проделана очень серьезная, не хотелось бы потерять ее результаты, утратить то хорошее, что было найдено. Уверен, что Горди Дуайер является тем тренером, который нужен сейчас «Динамо».
Дуайер возглавил минское «Динамо» в 2017 году. Под его руководством в прошедшем сезоне «Динамо» заняло 10-е место в Западной конференции, не сумев пробиться в плей-офф.
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