Волейболисты из Кокошкино обыграли команду из Троицка

Команда «Кокошкино» 1 апреля со счетом 3:0 выиграла матч у сборной из Троицка в волейбольном турнире.

— В этот день нашу команду представляли не только игроки из основного, но и из резервного состава. По идее, мы боролись за пятое место в турнирной таблице, но все не так просто. Сейчас мы ждем, когда остальные команды завершат турнир, и тогда по победным очкам будет понятно, кто какое место занял, — прокомментировал капитан команды из поселения Кокошкино Максим Марков

Соревнование прошло в Спортивном комплексе «Красная Пахра» поселения Краснопахорское.

Напомним, что 25 марта состоялся матч с командой «Филимонки». Сборная из Кокошкино уступила соперникам, тем самым завершилась борьба за одно из призовых мест.