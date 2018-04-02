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Волейболисты из Кокошкино обыграли команду из Троицка
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Волейболисты из Кокошкино обыграли команду из Троицка 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Елена Фокина
Команда «Кокошкино» 1 апреля со счетом 3:0 выиграла матч у сборной из Троицка в волейбольном турнире.
— В этот день нашу команду представляли не только игроки из основного, но и из резервного состава. По идее, мы боролись за пятое место в турнирной таблице, но все не так просто. Сейчас мы ждем, когда остальные команды завершат турнир, и тогда по победным очкам будет понятно, кто какое место занял, — прокомментировал капитан команды из поселения Кокошкино Максим Марков.
Соревнование прошло в Спортивном комплексе «Красная Пахра» поселения Краснопахорское.
Напомним, что 25 марта состоялся матч с командой «Филимонки». Сборная из Кокошкино уступила соперникам, тем самым завершилась борьба за одно из призовых мест.
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