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Итоги дня в ВХЛ: «СКА-Нева» и «Динамо» СПб — в одном шаге от выхода в финал
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Итоги дня в ВХЛ: «СКА-Нева» и «Динамо» СПб — в одном шаге от выхода в финал 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 2 апреля, состоялись третьи матчи полуфинальных серий плей-офф Высшей хоккейной лиги.
«Динамо» СПб в овертайме вырвало победу у «Зауралья» со счётом 3:2 ОТ (3-0 в серии). В составе победителей отличились Александр Кулагин, Даниил Жарков и Виталий Карамнов. В составе хозяев успех праздновали Александр Черников и Денис Цыганов.
«СКА-Нева» в гостях в третий раз обыграл «Нефтяник» со счётом 2:0 и повёл в серии — 3-0. По шайбе забросили Магомед Гимбатов и Андрей Алтыбармаякин. Шат-аут оформил Никита Богданов.
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