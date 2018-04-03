Вратарь «Амкара» поделился ожиданиями от матча со «СКА-Хабаровском» 

Вратарь пермского «Амкара» Артур Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 25-го тура против «СКА-Хабаровска».
"У нас осталось семь матчей в чемпионате России, и каждый без исключения будет для нас важнейшим и решающим. Никто, наверное, не думал, что мы приедем в Москву и возьмем три очка у «Локомотива». Но расслабляться нельзя, в Хабаровск нужно ехать с предельной концентрацией и настроем. Так как наш ближайший матч со СКА, сейчас для нас это самая важная игра", — цитирует Нигматуллина газета «Известия».