Чемпионат Москвы по фехтованию на шпагах среди женщин завершился в Войковском 

В фехтовальном зале спортивного комплекса «Динамо на Водном стадионе», расположенном в Войковском, 29 марта прошел чемпионат Москвы по фехтованию на шпагах среди женщин. В результате напряженных боев золото взяла представительница МГФСО Екатерина Исакова, а серебряную медаль — подопечная «Динамо» Дарья Мартынюк.
— Турнир проводился в преддверии стартующего в Смоленске 9 апреля чемпионата России по фехтованию. Он является отборочным для определения окончательного состава сборных команд города Москвы, — пояснили в администрации спорткомплекса «Динамо».
Бронзовые медали вручены еще одной представительнице
«Динамо» — Татьяне Рыбаковой, а также Софье Масленниковой (ЦСКА). (ео)