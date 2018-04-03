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Чемпионат Москвы по фехтованию на шпагах среди женщин завершился в Войковском
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Чемпионат Москвы по фехтованию на шпагах среди женщин завершился в Войковском 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
В фехтовальном зале спортивного комплекса «Динамо на Водном стадионе», расположенном в Войковском, 29 марта прошел чемпионат Москвы по фехтованию на шпагах среди женщин. В результате напряженных боев золото взяла представительница МГФСО Екатерина Исакова, а серебряную медаль — подопечная «Динамо» Дарья Мартынюк.
— Турнир проводился в преддверии стартующего в Смоленске 9 апреля чемпионата России по фехтованию. Он является отборочным для определения окончательного состава сборных команд города Москвы, — пояснили в администрации спорткомплекса «Динамо».
Бронзовые медали вручены еще одной представительнице
«Динамо» — Татьяне Рыбаковой, а также Софье Масленниковой (ЦСКА). (ео)
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