Чемпионат Москвы по фехтованию на шпагах среди женщин завершился в Войковском

В фехтовальном зале спортивного комплекса «Динамо на Водном стадионе», расположенном в Войковском, 29 марта прошел чемпионат Москвы по фехтованию на шпагах среди женщин. В результате напряженных боев золото взяла представительница МГФСО Екатерина Исакова , а серебряную медаль — подопечная «Динамо» Дарья Мартынюк — Турнир проводился в преддверии стартующего в Смоленске 9 апреля чемпионата России по фехтованию. Он является отборочным для определения окончательного состава сборных команд города Москвы, — пояснили в администрации спорткомплекса «Динамо». Бронзовые медали вручены еще одной представительнице «Динамо» — Татьяне Рыбаковой , а также Софье Масленниковой (ЦСКА). (ео)