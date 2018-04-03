Взяли «Банк»! «Белогорье» разгромило «Зираатбанк» в 1-м матче финале Кубка ЕКВ

Белгородское «Белогорье» уверенно выиграло первый финальный матч Кубка ЕКВ у турецкого «Зираатбанка». Гости из Анкары были разгромлены в трех сетах.

ПУТЬ ДО ФИНАЛА

Кубок ЕКВ — не Лига чемпионов. Вроде, второй по значимости турнир Европы, только именно он не слишком-то дается нашим клубам. И если в Лиге чемпионов казанский «Зенит» , новосибирский «Локомотив» и то же «Белогорье» неизменно побеждают с 2012 года, то в Кубке ЕКВ иностранные команды имеют хоть какой-то шанс завоевать трофей. В прошлом сезоне, например, выиграл скромный французский «Тур». До этого — «Берлин» (одолевший в финале сургутскую «Газпром-Югру»). И даже клуб из Анкары недавно побеждал. Правда, другой — «Халкбанк», в 2013-м.

Но, видимо, два года — максимальный перерыв, который может быть между трофеями российских команд. Московское «Динамо» взяло титул в 2015-м. Пора повторять тот успех!

«Белогорье» за свою историю в Кубке ЕКВ в финалах был дважды. Первый раз — уступил (в 2002-м). Второй — выиграл (в 2009-м). Какой получится попытка №3? Пусть подопечные Александра Косарева (все еще непривычно, что белгородцами с боковой линии площадки руководит не Геннадий Шипулин !) в четвертьфинале российской Суперлиги обидно проиграли «Кузбассу», зато на европейской арене до сих пор не отдали ни сета! Болгарский ЦСКА из Софии, израильский «Хапоэль», словенская «Любляна» и польская «Ассеко Ресовия» что дома, что в Белгороде попали под убедительный разгром. «Зираатбанк» свой путь к финалу прошел с гораздо большим количеством приключений. Хотя по-настоящему серьезных проблем не встретил и он. Только для клуба из столицы Турции это — первая возможность завоевать солидный трофей. У «Белогорья»-то опыта больше!

Как соперники справятся с нервами?

УВЕРЕННЫЙ РАЗГРОМ

Холод и моросящий дождь не отпугнули белгородцев от посещения ДК «Космоса» в этот день. Трибуны — полные. Трибуны — шумят! Создают атмосферу. И явно давят на гостей. Чего-чего, а вот уверенность в собственных силах на лицах волейболистов «Зираатбанка» перед началом встречи не читается точно.

Может, именно уверенности им и не хватает? Или спокойствия? Или, скорее, все же мастерства?

Хозяева катком проходятся по гостям из Турции в стартовом сете. Спустя всего пару минут на табло горит 10:4 — «вечный» Сергей Тетюхин (который старше минимум на 10 лет всех своих одноклубников), как всегда, мощен в нападении. Потом — 12:5. Скоро — и 18:8. Отрыв в 10 очков мгновенно вынуждает Йошко Миленковски просить тайм-аут. Но результата это не дает.

Разгром!

Конечно, «Зираатбанк» попробует прибавить. Но обреченность в действиях гостей заметно ощущается в начале второй партии. Пока не ясно, что будет в Анкаре. А вот сегодня, в Белгороде, один финалист на порядок сильнее другого.

СТАТИСТИКА

КУБОК ЕКВ Финал. 1-й матч

Белогорье (Россия) — Зираатбанк (Турция) — 3:0 (25:13, 25:15, 25:14).

Второй матч состоится 10 апреля в Анкаре.