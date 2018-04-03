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«Экзачибаши» в гостях победил «Минчанку» в первом матче финала Кубка ЕКВ
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«Экзачибаши» в гостях победил «Минчанку» в первом матче финала Кубка ЕКВ 

Чемпионат.com 1 час назад
Турецкий «Экзачибаши» в первом матче финала женского Кубка ЕКВ на выезде одолел белорусскую «Минчанку» со счётом 3:1. Самой результативной волейболисткой встречи стала Тияна Бошкович, в активе которой 25 очков. У хозяек площадки больше всех очков набрала Анжелика Борисевич, принесшая команде 12 баллов.
Ответная встреча финального противостояния состоится в Стамбуле 10 апреля.
Женщины. Кубок ЕКВ Финал. Первый матч «Минчанка» (Минск, Беларусь) — «Экзачибаши» (Анкара, Турция) — 1:3 (14:25, 21:25, 25:22, 11:25).
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