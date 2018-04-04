Янко назначен спортивным директором московского клуба по хоккею с мячом «Динамо»

МОСКВА, 4 апреля. / ТАСС /. Владимир Янко занял пост спортивного директора московского клуба по хоккею с мячом «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Янко работал в московском «Динамо» с 2005 года по 2007-й и с 2014-го по 2016-й в качестве главного тренера. С 2016 года Янко был спортивным директором иркутского клуба «Байкал-Энергия».

На протяжении карьеры Янко работал также с архангельским «Водником», кемеровским «Кузбассом», казанским «Динамо», кировской «Родиной», ульяновской «Волгой», красноярским «Енисеем», сыктывкарским «Строителем» и финским «Вейтеря». Он 10 раз приводил свои команды к победе в чемпионате России и четырежды — в Кубке мира. Под его руководством сборная СССР/России шесть раз становилась чемпионом мира.