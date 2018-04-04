Ярович — новый главный тренер «Водника»

Николай Ярович сменил Олега Батова на посту главного тренера «Водника», сообщается на официальном сайте пресс-центра правительства Архангельской области. Помощником главного тренера станет Иван Калинин , ранее работавший с молодежной командой клуба. Также капитан команды клуба Евгений Дергаев продлил контракт еще на два года.

"Водник" в завершившемся чемпионате России по итогам кругового турнира не вышел в плей-офф.