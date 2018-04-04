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Ярович — новый главный тренер «Водника»
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Ярович — новый главный тренер «Водника» 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Николай Ярович сменил Олега Батова на посту главного тренера «Водника», сообщается на официальном сайте пресс-центра правительства Архангельской области. Помощником главного тренера станет Иван Калинин, ранее работавший с молодежной командой клуба. Также капитан команды клуба Евгений Дергаев продлил контракт еще на два года.
"Водник" в завершившемся чемпионате России по итогам кругового турнира не вышел в плей-офф.
Напомним, что Ярович был ассистентом предыдущего главного тренера Игоря Гапановича. Оба специалиста были дисквалифицированы после скандального матча чемпионата России-2016/17 против «Байкала-Энергии», в котором команды забили 20 автоголов. Впоследствии с Яровича двухлетняя дисквалификация была снята.
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